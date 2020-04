Coronavirus, Conte: “Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva mantenendo la distanza di sicurezza”

“Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva non più solo nei pressi della propria abitazione, mantenendo la distanza di sicurezza. Ci si potrà spostare nella propria regione anche per trovare familiari. Se nei prossimi giorni la curva non dovesse crescere apriremo le altre attività, pure con le misure di distanziamento sociale che dovranno essere mantenute per un certo periodo”, queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella propria informativa alla Camera. Sulla fase 2, il Premier ha poi precisato che il discorso è diverso, invece, per gli atleti professionisti: dal 4 maggio potranno tornare ad allenarsi gli atleti di sport individuali, mentre gli atleti di sport collettivi (calcio compreso) potranno tornare ad allenarsi nei propri centri sportivi dal 18 maggio, qualora la situazione Coronavirus lo consenta.