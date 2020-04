Coronavirus, Conte annuncia: “Entro fine settimana il piano per la fase 2”

“Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi il piano per la fase 2 e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook annuncia il programma del governo per la riapertura: “Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio. Smettiamola di essere severi con l’Italia – ha aggiunto il Premier -. Tutto il mondo è in difficoltà”.