Coronavirus, Cristiano Ronaldo abbandona la famiglia e si sposta in una mega villa: una privacy da 4 mila euro

Un mese dopo l’arrivo a Madeira, Cristiano Ronaldo lascia la quarantena congiunta con tutta la famiglia e l’edificio di lusso a Funchal, che condivideva con la madre, le sue sorelle e i suoi nipoti. Per avere un po’ di privacy il giocatore ha noleggiato, per 4 mila euro a settimana, una villa indipendente a Caniçal, con cinque camere da letto, una sala giochi, una palestra, una piscina e molti altri lussi. A riportarlo è il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’. È lì che CR7 ha trascorso gli ultimi giorni, con Georgina Rodríguez e i suoi quattro figli.

“Sentiva che aveva bisogno di spazio, che stava soffocando all’interno di quelle mura e lì c’è un grande giardino. E, naturalmente, più privacy. È molto abituato alla vita privata e stare con tutta la famiglia non è la stessa cosa”, ha rivelato una fonte al suddetto giornale. Cristiano Ronaldo si mantiene in forma in casa e, più di una volta, si è allenato allo stadio di Madeira, appartenente al Nacional, che ha intenzionalmente aperto le porte al giocatore, con il presidente del club che gli ha fatto personalmente gli auguri.