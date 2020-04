Coronavirus, De Roon: “a Bergamo non si vede più nessuno, sono stati giorni difficili”

Bergamo è stata una delle città più colpite dall’emergenza Coronavirus, per fortuna l’Atalanta non ha registrato molti casi. Adesso si sta provando a tornare alla normalità, servirà del tempo ed i dubbi sono tantissimi anche per il mondo del calcio. Ha affrontato l’argomento il centrocampista De Roon in un’intervista riportata da ‘TuttoSport. “Sembra che manchi tutto. Ma la vita della gente è la cosa più importante e per questo resto volentieri a casa. Stiamo tutti bene, le giornate sono piene”.

SULLA RIPRESA – “Ogni giorno si sentono aggiornamenti, noi speriamo di tornare a giocare e allenarci più presto possibile ma quello che conta davvero è la salute: viene prima di tutto”.

SU BERGAMO – “Adesso le cose vanno meglio dopo giorni veramente difficili, di solito sulle Mura era sempre pieno di turisti e bergamaschi a passeggio. Adesso non si vede nessuno. Verso Città Bassa si vede qualche macchina, qualcuno passa a piedi ma sono davvero pochi: normalmente si vedono migliaia di persone al giorno, ora sono tutti a casa”.

IN OLANDA – “Forse è un pò migliore rispetto a quella che si vive in Italia. Il virus è arrivato un pò dopo e ci sono dei decessi, le regole sono un pò diverse visto che si può uscire pur rispettando distanze di 1,5 metri, bar e ristoranti sono chiusi”.

La prima cosa da fare alla fine di questo incubo: “prenderò un caffè al bar con mia moglie e le bambine. Poi andremo al parco e a passeggiare in Città Alta. Tutte cose davvero semplici ma che significano libertà”.