Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Sono favorevole alla ripresa degli allenamenti”

Francesco Vaia, dal primo gennaio direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, ha parlato al Corriere dello Sport della possibile ripresa degli allenamenti in Serie A: “Faccio una premessa, mi ascolti con attenzione: non le parlo a nome dello Spallanzani, ma a titolo personale, come Francesco Vaia – dice – Se vogliamo rendere un buon servizio allo sport non dobbiamo decontestualizzarlo. Posto che quello che le dirò non è nell’ottica della decisione, visto che quella spetta all’autorità politica, al Governo, io proverò a fornire un contributo di chiarezza sulla base delle esperienze maturate dal mio punto di osservazione, il faro dell’ospedale che dirigo. Quindi se lei mi chiede se sono favorevole alla ripresa degli allenamenti io le rispondo sì, ma solo se la consideriamo all’interno di un percorso di svezzamento che riguarda l’intero Paese. Dobbiamo riaprire l’Italia, questo è certo, rispettando due parametri: il buonsenso e l’esperienza tecnico-scientifica, che devono camminare insieme”.