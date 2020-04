Lutto nel mondo del calcio, morto suicida il medico di una squadra: aveva il Coronavirus [NOME e DETTAGLI]

Una drammatica notizia scuote il mondo del calcio. Lutto in Francia. E’ morto Bernard Gonzalez, medico sociale del Reims. Aveva 60 anni e si è suicidato dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Prima di compiere l’estremo gesto, Gonzalez ha scritto una lettera per spiegare il legame tra la malattia e il suo suicidio. Anche la moglie era stata contagiata. A confermare la terribile notizia è stato il club francese del Reims sul sito ufficiale con le parole di sgomento del presidente Jean-Pierre Caillot.

“Mi mancano le parole, sono sbalordito di fronte a questa notizia. Questa pandemia colpisce il Reims al cuore, ci ha lasciato un grande professionista dello sport. La sua missione nel club, da oltre 20 anni, è stata svolta con la massima professionalità, in modo appassionato e altruista. Il dottor Gonzalez, nei periodi più duri, lavorava su base volontaria: era preciso, un artista per le sue passioni. Certo, tra di noi c’era un attrito amichevole, ma avevamo trasformato quel dualismo in un gioco. Era il mio medico personale e oggi, tutti i miei pensieri, vanno alla sua famiglia”.