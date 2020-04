Coronavirus, il dramma del presidente: “Se il campionato non riprende finiremo i soldi ad agosto”

“La questione è semplice: se non finiamo questa stagione e non troviamo una data ben precisa per far partire la prossima, noi, come club, finiremo i soldi ad agosto. E questo è un fatto”. Annuncio secco, diretto, preoccupante e tutt’altro che tranquillo. E’ quello del presidente del Burnley Mike Garlick a Sky Sports UK. Il numero uno degli inglesi rischierebbe di trovarsi in dei guai senza uscita qualora il campionato non dovesse riprendere. Una situazione in cui potrebbero incappare diversi club.