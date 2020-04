Coronavirus, l’ex Milan: “sono preoccupato, in Italia ho tanti amici”

Continuano ad arrivare reazioni sull’emergenza Coronavirus, anche il mondo del calcio è stato colpito e quindi a parlare sono anche calciatori, ex o addetti ai lavori. Intervenuto in diretta su Intagram con il giornalista Luca Serafini, l’ex Milan Kakha Kaladze ha affrontato la situazione, soffermandosi sull’amicizia con l’ambiente rossonero: “Ho parlato con Paolo Maldini. In Italia poi ho tanti amici e io sono preoccupato per tutti. Non è facile vedere un’Italia così. Spero che tutto vada alla grande.”