Coronavirus, l’ex portiere: “i giovani sono fuori a bere birra e divertirsi. Sono preoccupato”

Non tutti i paesi hanno deciso di reagire allo stesso modo all’emergenza Coronavirus. In Svezia infatti non sono state prese delle misure forti, la denuncia è arrivata direttamente da Thomas Ravelli, ex calciatore svedese con un passato principalmente al Göteborg.

Adesso ha affrontato la situazione dell’emergenza in un’intervista telefonica all’Ap. “I giovani qui in Svezia sono ancora tutti fuori a bere birra e divertirsi – ha dichiarato –. Sono davvero spaventato. Abbiamo un approccio differente al virus rispetto al resto d’Europa. Forse facciamo la cosa giusta, o forse sono gli altri ad avere ragione. Nessuno ancora lo sa”.