Coronavirus, il calciatore alza la voce: “con i miei soldi non si gioca, mi hanno ingannato”

L’emergenza Coronavirus ha creato più di qualche problema al mondo del calcio, le squadre si trovano sempre più a rischio fallimento e per evitare spiacevoli sorprese per il futuro hanno chiesto un sacrificio ai calciatori con il taglio degli stipendi. Non tutti hanno deciso di accettare. Anzi, si è creata anche qualche situazione spiacevole. E’ quanto successo con Jefferson Farfan, giocatore del Lokomotiv Mosca e stella della nazionale peruviana. Il calciatore si è sentito ingannato.

“Che giochino con tutto tranne che con i miei soldi. Mi hanno mandato dei documenti in russo, non capivo niente. Li ho strappati. Mi hanno voluto fregare”, ha detto in una diretta su Instagram con il suo ex compagno Roberto Guizasola riportata da ‘AS’.