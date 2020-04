“Manifattura, costruzioni, servizi alle persone e alcune attività commerciali potrebbero riprendere l’attività nel rispetto del protocollo sicurezza a suo tempo sottoscritto che resta la nostra bussola”. Sarebbe emerso questo, secondo fonti presenti all’incontro, dalla conference call tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali. Sostanzialmente, questo significherebbe allentamento delle misure di lockdown seppur in sicurezza e non in modo indiscriminato.