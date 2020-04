Coronavirus, la fidanzata di Rugani: “sono passati 20 giorni ma il tampone è ancora positivo”

Il primo calciatore a risultare positivo al Coronavirus è stato il difensore Daniele Rugani, il difensore della Juventus è adesso in fase di guarigione così come la fidanzata. Proprio Michela Persico ha comunicato di non aver ancora superato del tutto la malattia, ecco le dichiarazioni a Live – Non è la D’Urso.

“Sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera ma il tampone ha dato nuovamente esito positivo. La clinica alla quale mi sono rivolta non fa gli esami della gravidanza a domicilio ma visto che sono una mamma giovane mi hanno detto che sono meno a rischio quindi tutto sommato sono tranquilla”. Su Rugani: “Attendiamo qualche giorno poi ci rivedremo”.