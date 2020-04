Coronavirus, giallo in Romania: 10 neonati positivi, ma le madri sono tutte negative

Giallo in Romania. Un reparto di maternità è finito sotto indagini dopo che 10 neonati sono risultati positivi al Coronavirus nonostante le madri fossero negative. “Dobbiamo esaminare i contatti che i bebè hanno avuto con il personale medico”, le parole del ministro della Sanità romeno Nelu Tataru, che ha precisato che i neonati non hanno sintomi e tutti, tranne uno, sono casa in isolamento con le loro madri.

Secondo una di loro lo staff dell’ospedale, a Timisoara, non indossava mascherine. “Mi sembra di vivere un incubo”, ha dichiarato al sito locale pressalert.ro. La struttura era stata messa in quarantena lo scorso 31 marzo ma riaperta il giorno dopo dalla sanità locale nonostante 13 membri del personale fossero risultati positivi al Covid-19.