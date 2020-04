Coronavirus, il governo fa chiarezza sulla fase 2: possibili visite a conviventi, fidanzati e affetti stabili

Dopo l’ultimo Dpcm del governo sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, tanti italiani erano in dubbio circa il punto relativo alle visite ai congiunti. Si è provato a fare chiarezza, seppur in via ufficiosa. A quanto apprende ‘l’ANSA’, il riferimento è a parenti (fino al sesto grado) e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una sorta di ufficialità da parte delle istituzioni nella sezione FAQ presente sul sito del governo.