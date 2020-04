Coronavirus, la Guardia di Finanza sequestra mascherine con il logo delle squadre di Serie A [DETTAGLI]

La Guardia di Finanza di Frascati ha scoperto in una rivendita di Ciampino (Roma) alcune mascherine protettive in stoffa non a norma. A riportare la notizia è ‘La Gazzetta dello Sport’. L’emergenza Coronavirus sta portando alla luce sempre più attività illecite, con gente pronta a speculare sulla salute altrui. Un merchandising illegale, aggravato dal fatto che le mascherine riportavano il logo di alcune squadre di Serie A, ad insaputa di queste ultime. Le mascherine sono state immediatamente sequestrate.