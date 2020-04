Coronavirus, quell’incredibile retroscena su Trump: “Perché non lasciamo che inondi il Paese?”

Secondo le fonti del ‘Washington Post’, il presidente degli Usa Donald Trump avrebbe preso in considerazione l’ipotesi dell’immunità di gregge. A distoglierlo dall’idea è stato Anthony Fauci, immunologo e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. “Perché non lasciamo che il Coronavirus inondi il Paese?“. Sarebbe stata questa la domanda di Trump a Fauci. “Signor presidente, morirebbe moltissima gente”, la risposta. Ieri, gli Usa hanno superato l’Italia come numero di morti.