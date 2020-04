Coronavirus, in Italia l’aumento di nuovi casi più basso degli ultimi 33 giorni: il bollettino

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco tutti gli ultimi aggiornamenti che riguardano la pandemia su guariti, contagiati e morti. Oggi ci sono stati altri 578 morti, 962 guariti e 2.667 nuovi casi. Il dato dei nuovi casi giornalieri non era così basso dal 13 marzo scorso, esattamente 33 giorni fa, quando erano stati 2.548 nonostante in quei giorni venissero effettuati molti meno tamponi rispetto ad oggi. Gli Ospedali si stanno svuotando in modo molto veloce: oggi abbiamo, rispetto a ieri, oltre 400 ricoverati in meno nei reparti ordinari e altri 100 in meno in terapia intensiva.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

165.155 contagiati



21.645 morti

38.092 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 105.418, così suddivise:

27.643 ricoverate in ospedale ( 26% )

( ) 3.079 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 74.696 in isolamento domiciliare (71%)

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: