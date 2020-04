Coronavirus in Italia, “si va verso un prolungamento del lockdown di 14 giorni”

“Si va verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio“. E’ quanto scrive l’Ansa, affermando di averlo appreso “da fonti qualificate. Sarebbe inoltre in discussione l’eventualità che dopo Pasqua possano riaprire alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento”. Alle 16 il Premier Conte dovrebbe incontrare i sindacati Cgil, Cisl e Uil per fare il punto per le misure successive al 13 aprile.