Coronavirus, l’ex Serie A positivo al tampone: “ho rischiato di svenire in doccia”

Alcuni calciatori hanno lottato contro l’emergenza Coronavirus, tra questi anche Jonathas Cristian de Jesus Maurício, più semplicemente Jonathas. L’attaccante ha giocato anche in Serie A, indossando le maglie di Brescia, Pescara, Torino e Latina, adesso ha raccontato la sua storia come riporta TMW.

“Ho avuto il COVID-19, ma adesso sto bene. Sono guarito e mi sento di nuovo al 100%. “È iniziato tutto con una sensazione di indisposizione generale, insieme a febbre e tosse. Mi faceva davvero molto male la testa, ma all’inizio pensavo che fosse solo una semplice emicrania. Visto questo insieme di sintomi, però, il medico mi ha consigliato di farmi subito il tampone e sapete tutti qual è stato l’esito. Era impossibile allenarmi, mi sentivo così debole… Un giorno ho addirittura rischiato di svenire nella doccia. Non avevo mai provato dei dolori del genere, avevo perso tutta la mia forza”.

“Il Coronavirus è una cosa seria, in Spagna, in Brasile, in Italia e in tutto il resto del mondo. La salute merita sempre priorità assoluta, quindi rispettiamo le regole e manteniamo viva la speranza. Insieme ce la faremo”.