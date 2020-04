Coronavirus, giocatore in terapia intensiva: ore di apprensione nel mondo del calcio [NOME e DETTAGLI]

Ore di apprensione nel mondo del calcio. Il difensore centrale classe 1997 del Montpellier Junior Sambia è ricoverato in ospedale in terapia intensiva per sospetti sintomi riconducibili al Coronavirus. Il giocatore era entrato in ospedale ad inizio settimana ma le sue condizioni sono peggiorate nella giornata di giovedì, a tal punto da richiedere il trasferimento in terapia intensiva. A confermare la notizia lo stesso Montpellier sul proprio Twitter ufficiale: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato in ospedale a Montpellier per due giorni in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”.