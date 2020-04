Coronavirus, calciatore organizza festino hard: la quarantena è a luci rosse [NOME e DETTAGLI]

La quarantena diventa bollente. Anche i calciatori sono in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è chi riesce a rispettare le regola e chi invece no. Nelle bufera è finito Kyle Walker, difensore del Manchester City. In Inghilterra sta circolando la notizia di un presunto festino a luci rosse con la presenza di alcune escort. Nonostante i divieti imposti, il calciatore avrebbe invitato due ragazze nella sua lussuosa abitazione. Dopo la festa Walker ha pubblicato un video sui social dove invita le persone a non uscire di casa. La situazione ha mandato su tutte le furie il club inglese che, secondo rumors provenienti dalla stampa locale, starebbe pensando ad una multa salata nei confronti del calciatore.