Coronavirus, lutto nel mondo dello sport: morto ex giocatore e allenatore, aveva 35 anni [NOME e DETTAGLI]

Altro grave lutto nello sport. Piange il mondo del rugby per la morte di Christophe Pras, ex giocatore francese e allenatore: aveva appena 35 anni e ha perso la battaglia contro il Coronavirus. Ha avuto una breve carriera professionale, poi si è dedicato a quella di allenatore, in particolar modo alla guida dei Grenoble Minimes. L’annuncio del decesso è arrivato direttamente dalla squadra. “Ex giocatore di Bièvre, Voiron e CSBJ, U18 internazionale, ex educatore di FCG, Christophe Pras è morto per le conseguenze di # Covid19”. Pras era rimasto in rianimazione a Bourgoin-Jallieu, poi l’ufficializzazione della morte.

⚫ Ancien joueur de la Bièvre, de Voiron et du CSBJ, international U18, ancien éducateur au FCG, Christophe Pras est décédé des suites du #Covid19 https://t.co/koGESoe63m pic.twitter.com/YlSoVMmpTr — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) April 8, 2020