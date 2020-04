Coronavirus, Milenkovic: “ho paura, in due settimane la situazione diventa fatale”

“Ho tanta paura. Più che per me stesso, per tutti quelli che conosco e la mia famiglia. Succede tutto all’improvviso e in due settimane la situazione diventa fatale”. Sono le dichiarazioni del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ai microfoni del Tgr Rai-Toscana, il calciatore viola si è soffermato sull’emergenza Coronavirus. “Spero che continuando a rispettare le regole come potremo uscire presto da questo incubo”.

IL LEGAME CON LA CITTA’ – “Firenze è meravigliosa, ha un pubblico fantastico che ti dà emozioni incredibili – ha svelato -. La Fiorentina è una società con grandi ambizioni, oltre che con una storia importante. Non dimentichiamo che qui hanno giocato campioni del calibro di Antognoni, Rui Costa, Baggio e Batistuta. Per chiunque questo sarebbe più che sufficiente per venire a giocare alla Fiorentina” ha concluso.