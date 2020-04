Coronavirus – Modello Italia? A guardare i dati sarebbe la strada peggiore: la TABELLA che smaschera la situazione

Il Coronavirus sta risparmiando pochissime zone del mondo. E i Paesi che hanno a che fare con questa nuova malattia hanno scelto strade diverse per combatterla. Non esistono farmaci o vaccini (almeno per ora) in grado di contrastare il Covid-19, di conseguenza i modelli adottati sono due: c’è chi, come l’Italia, ha scelto il lockdown e chi, come Australia e Israele, ha scelto una strada alternativa. MeteoWeb ha analizzato i dati su contagi e decessi e ha tratto delle interessanti conclusioni. Si è parlato tanto di “modello Italia”, con presunte copie delle misure adottate dal nostro Governo in vari Paesi del mondo. In realtà, ad avere misure simili sono soltanto Spagna, Francia, Cina e Iran. E se sui dati resi pubblici da questi ultimi due ci sarebbe da discutere, gli iberici e i cugini d’Oltralpe sono messi male, proprio come l’Italia. In Italia abbiamo il tasso di letalità più alto in assoluto, con il 12,6% di morti rispetto al numero dei contagiati. La Spagna è al 9,8%, la Francia al 9,1%, come dimostra la tabella del sito MeteoWeb qui in basso.

E nei Paesi in cui non sono in vigore le misure italiane? La situazione è nettamente differente. Il tasso di letalità, eccezion fatta per il Regno Unito dov’è dell’11,1%, è molto inferiore ovunque: dal 3,1% degli USA all’1,8% di Germania e Corea del Sud, ma le performance migliori in assoluto sono quelle di Israele (0,6%) e Australia (0,8%). E’ interessante notare come tra chi non ha scelto il lockdown, o lo ha fatto in maniera parziale, ci sono Paesi altamente sviluppati dal punto di vista tecnologico e scientifico. Qui si fanno tamponi a tappeto (cosa che in Italia non avviene), si impongono misure meno rigide e i risultati sono migliori. Isolamento immediato di tutte le persone positive, con l’obiettivo di spegnere ogni focolaio sul nascere. Inoltre in Israele l’isolamento per gli anziani e le persone con patologie, perchè più a rischio. E i numeri testimoniano come tale strategia stia pagando. Ecco la tabella di MeteoWeb.

L’Italia è un Paese di modeste dimensioni per numero di abitanti rispetto a tanti altri. Eppure abbiamo il record di mortalità. Visti questi dati, viene da chiedersi: “Il lockdown imposto dal Governo serve davvero o è un modo per mascherare i problemi di uno Stato incapace di combattere un’emergenza sanitaria?”.