Coronavirus, morto ex calciatore del Milan: “siamo addolorati dalla notizia” [NOME e DETTAGLI]

“Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Urano Navarrini, rossonero degli anni ’60, venuto a mancare oggi all’età di 74 anni. Tutta la famiglia rossonera si stringe attorno ai suoi cari”. Con questo comunicato pubblicato sul profilo Twitter, il Milan ha confermato la morte di Urano Navarrini, l’ex calciatore era risultato positivo al Coronavirus, come riporta anche ‘La Stampa’. Non solo quella rossonera, ha indossato anche le maglie di Pistoiese, Savona, Verbania, Taranto, Novara, Pro Patria. Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatore con Pro Patria, Aosta, Sorrento, Elpidiense, Potenza e Vigevano. Ha collezionato in totale una presenza in Serie A e 137 in Serie B, dove segnò 7 reti.

Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Urano Navarrini, rossonero degli anni ’60, venuto a mancare oggi all’età di 74 anni.

Tutta la famiglia rossonera si stringe attorno ai suoi cari pic.twitter.com/pSDGf3TFWT — AC Milan (@acmilan) April 18, 2020