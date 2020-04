Coronavirus, nuovo tampone per Vacca: il calciatore del Venezia è guarito

Ottime notizie in casa Venezia, Antonio Junior Vacca era risultato positivo al Coronavirus ed adesso è guarito, come conferma direttamente il club attraverso un comunicato ufficiale. Il calciatore “ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo, pertanto il giocatore risulta completamente guarito. Vacca inoltre si sottoporrà a tutti gli altri accertamenti previsti dal protocollo non appena sarà possibile”.