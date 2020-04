Coronavirus, l’odissea di 15 tifosi: prigionieri da 25 giorni [DETTAGLI]

La trasferta che si è trasformata in un incubo. Stiamo parlando della disavventura che stanno attraversando 15 tifosi, partiti da Medellin per assistere l’11 marzo a un match di Coppa Libertadores contro il Boca Juniors. I supporter dell’Independiente di Medellin sono ancora bloccati a Buenos Aires a causa delle restrizioni decise per far fronte all’emergenza Coronavirus. La chiusura delle frontiere, come riporta Repubblica, ha impedito di raggiungere la Bolivia. Il gruppo aveva attraversato l’Argentina ma successivamente il viaggio è stato interrotto dalla polizia che li ha fermati e isolati. Sono rimasti due settimane nella provincia di Jujuy, prima di essere riportati a Buenos Aires. Dopo venti ore su un autobus, sono stati lasciati per ore in strada. Sono stati trasferiti prima in una struttura di accoglienza e poi in albergo, adesso aspettato novità per il rientro in patria.