Coronavirus, oggi appena 1.739 nuovi casi: è il dato più basso da 46 giorni!

E’ stato appena pubblicato il bollettino valido per l’emergenza Coronavirus. Ecco, nel dettaglio, la situazione in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 333 morti, 1.696 guariti e 1.739 nuovi casi, il 95% nelle Regioni del Nord. Era dall’11 marzo che in Italia non avevamo così pochi casi, ben 46 giorni fa, ma allora venivano fatti un decimo dei tamponi di oggi (quindi è verosimile che i reali contagiati di 46 giorni fa erano di gran lunga superiori).

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

199.414 contagiati



26.977 morti

66.624 guariti

Ecco i dati nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: