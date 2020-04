Coronavirus, oggi 3.370 nuovi casi positivi e ben 2.943 guariti: il bollettino

E’ stato pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco il dato aggiornato di morti, guariti e contagiati. Oggi ci sono stati 437 morti, 2.943 guariti e 3.370 nuovi casi. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

187.327 contagiati



25.085 morti

54.543 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 107.699, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi:

23.805 ricoverate in ospedale ( 22% )

( ) 2.384 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 81.510 in isolamento domiciliare (76%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 87 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 329 in meno, per un totale di 416 ricoveri in meno.