Coronavirus, oggi 2.256 nuovi casi: non erano così pochi dall’11 marzo!

E’ stato appena pubblicato il bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, è stato aggiornato il numero in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati. Oggi è diminuito sensibilmente il numero di morti, sono aumentati i guariti e continuano a svuotarsi gli ospedali. La protezione civile, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 454 morti, 1.822 guariti e 2.256 nuovi casi. Era dall’11 marzo che non c’erano così pochi nuovi positivi in Italia.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

181.224 contagiati



24.114 morti

48.877 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 108.237, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi:

24.906 ricoverate in ospedale ( 22% )

( ) 2.537 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 80.758 in isolamento domiciliare (75%)

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: