Coronavirus, oggi il 96,4% dei tamponi è negativo: il bollettino

E’ stato appena pubblicato il bollettino del giorno sull’emergenza Coronavirus. Ecco la situazione nel dettaglio in Italia per quanto riguarda guariti, contagiati e morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 415 morti, 2.622 guariti e 2.357 nuovi casi su 65.387 tamponi. Il numero dei positivi sui controllati è stato del 3,6%, il migliore dall’inizio della pandemia: oltre il 96% dei test effettuati è risultato negativo al Covid-19, a fronte di un numero elevatissimo di tamponi. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è concentrata in Lombardia (+713), Piemonte (+604), Emilia Romagna (+239), Veneto (+162), Toscana (+138), Liguria (+128), Lazio (+92) e Trentino Alto Adige (+82), mentre in tutte le Regioni del Sud le cifre sono sempre più contenute e incoraggianti.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

195.351 contagiati



26.384 morti

63.120 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 105.847. Questi pazienti sono così suddivisi:

21.533 ricoverate in ospedale ( 20% )

( ) 2.102 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 82.212 in isolamento domiciliare (78%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 71 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 535 in meno, per un totale di 606 ricoveri in meno.