Coronavirus, la paura del calciatore: “Non ho fatto il test, ma siamo stati male in famiglia…”

Un po’ di paura, ma con la consapevolezza che – comunque sia andata – adesso il peggio dovrebbe essere passato. L’asso del Manchester City Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK delle sue condizioni di salute nelle ultime settimane, che lo hanno indotto a pensare possa aver contratto il Coronavirus: “Nei primi giorni di lockdown la mia famiglia ha avuto sintomi per circa otto o nove giorni. Prima mio figlio più piccolo, poi il più grande e mia moglie. Non so se avessimo o meno il Coronavirus, ma per fortuna ne siamo usciti e le ultime due o tre settimane sono state davvero buone e stiamo ritrovando la solita routine su tutto, quindi stiamo bene. Io avevo solo un po’ di dolore alla gola, ma dei quattro ero quello che stava meglio”.