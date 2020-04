Coronavirus, ecco perché il distanziamento sociale è veramente importante [VIDEO]

Il Governo sta lavorando per la ripartenza. Il lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus è stato confermato fino al 3 maggio, ma si stanno programmando tutte le mosse per tornare gradualmente alla normalità subito dopo. Una soluzione per garantire la circolazione è il distanziamento sociale. Ma perchè è così importante? A spiegare la situazione è un video pubblicato dallo stato americano dell’Ohio. Si tratta di una serie di trappole per topi pronte a scattare ad ogni minima stimolazione. In basso ecco il video con l’interessante dimostrazione.

Mouse traps and ping pong balls have been frequently used to visualize science concepts and physical laws. The Ohio State Department of Health used them to brilliantly show a powerful message: ‘social distancing works’ https://t.co/ySVI4YMbRA pic.twitter.com/LYVPMl0zwN

— Massimo (@Rainmaker1973) April 11, 2020