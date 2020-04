Coronavirus, il portiere italiano perde il nonno: “D’ora in poi parerò anche per lui”

Lutto in famiglia per il portiere italiano Simone Scuffet, che ha perso il nonno 91enne a causa del Coronavirus. Il portiere dello Spezia ha voluto ricordarlo così in un’intervista al Messaggero Veneto: “Lo ricordo con grande affetto e insieme alla nostra famiglia lo porteremo nel cuore per la bella persona che è sempre stata. Aveva 91 anni, ha vissuto una vita piena e felice. Desidero ringraziare i medici dell’ospedale di Udine che si sono presi cura di lui fino all’ultimo. Adesso, d’ora in poi parerò anche per lui”.