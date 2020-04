Coronavirus, la Premier League vuole ripartire: ma quante novità! Dal VAR alle sostituzioni

Il calcio vuole ripartire. Anche la Premier League ha individuato nella finestra tra giugno e luglio la data ideale per portare a termine la stagione fermata dal Coronavirus. Ma ci sarebbero tante novità in caso di ripartenza estiva. A svelarle è stato il ‘Daily Express’. Due i principali cambi, dettati proprio dalla tutela della salute. Il primo riguarda il VAR, che in Inghilterra è strutturato con un campo centrale vicino l’aeroporto londinese di Heathrow, in un edificio a Stockley Park, dove si radunano tre addetti alla moviola, una procedura che esporrebbe a troppi rischi le persone coinvolte.

La seconda novità riguarda le sostituzioni. La proposta è quella di aumentare a cinque il numero dei cambi a disposizione. Una misura necessaria vista la maratona di 92 gare in quaranta giorni: consentirebbe ai club di dosare al meglio le energie e di proteggere i calciatori, esposti al rischio di infortuni. Di questo, e di molto altro, si parlerà nella riunione fissata per il 3 aprile.