E’ arrivato puntuale il bollettino della Protezione Civile per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia: oggi 3.021 nuovi casi, 420 decessi e 2.922 guariti. Ad oggi, il numero totale dei malati è di 106.527 persone, di cui 2.173 in terapia intensiva, con un decremento di 94 pazienti rispetto a ieri. 22.068 le persone ricoverate con sintomi e 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, quelle in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.