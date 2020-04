Coronavirus, speranza vaccino: “Lo rivela uno studio sui topi”

Mentre continuano ad arrivare notizie positive sull’evoluzione dell’emergenza Coronavirus, si sta lavorando per trovare un vaccino in grado di sconfiggere la pandemia. Secondo il tabloid britannico Independent, un team di scienziati è riuscito a proteggere con successo dei topi infettati da una dose letale di Mers. Lo studio suggerisce che lo stesso metodo potrebbe anche funzionare con il Sars-CoV-2.

”Utilizzando un virus in gran parte innocuo noto come PIV5 potrebbe fornire un vaccino in grado di combattere agenti infettivi come il Sars-CoV-2″, ha detto Paul McCray, professore ALL’UI Carver College Of Medicine. “Stiamo progettando ulteriori studi sugli animali per testare la capacità dei vaccini basati su PIV5 nella prevenzione delle malattie causate da Sars-CoV-2.”