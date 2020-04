Coronavirus, la squadra è in crisi: il centrocampista mette sul piatto 3 milioni di euro [NOMI e DETTAGLI]

Continuano le pesanti conseguenze dovute all’emergenza Coronavirus. Un altro club di calcio si trova in grande crisi dal punto di vista economico: lo Standard Liegi. I conti sono in rosso dopo la sospensione del campionato, il serio rischio per la squadra è quello di una retrocessione a tavolino. E’ stata avviata una procedura per la revoca della licenza, in soccorso della dirigenza ha deciso di intervenire l’ex Marouane Fellaini, attualmente in Cina allo Shendong Luneng. Il centrocampista ha messo sul piatto tre milioni di euro per salvare la squadra, lo Standard poi restituirà i soldi versati appena la situazione sarà più tranquilla.