Coronavirus, le stime in Italia: decessi zero dal 19 maggio [DETTAGLI]

Continua l’emergenza Coronavirus, ma i dati di oggi fanno ben sperare: si è registrato infatti il numero più basso di nuovi casi da un mese. Non bisogna comunque abbassare la guardia, servirà ancora del tempo per sconfiggere del tutto il virus. Secondo quanto riporta anche MeteoWeb, l’Italia il 19 maggio raggiungerà il traguardo ‘zero decessi’, salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagi. Il totale dei decessi sarà di 20.300 al 4 agosto 2020.

E’ quanto riporta l’Institute for health metrics and evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington che ha pubblicato i dati sull’evoluzione della pandemia in Europa. Infine si evince che il superamento della fase di picco non riguarda tutte le regioni: la Calabria infatti lo raggiungerà oggi e la Puglia il 16 aprile.