“Coronavirus? E’ subdolo, all’inizio ero preoccupato”: le rivelazioni di Cutrone

“Non posso dire di non aver avuto paura. Questo è un virus subdolo, che nessuno conosce. Quindi all’inizio ero molto preoccupato per me, per le persone che mi erano vicine, per i miei compagni. Poi le cose sono iniziate ad andare meglio e mi sono rasserenato. Il sollievo vero e proprio comunque è arrivato con l’esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto questo peso dalle spalle”. A rivelarlo a TuttoSport è l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, tra i calciatori di Serie A risultati positivi al Coronavirus, ma adesso guarito.