Galeotta fu la storia Instagram, calciatore beccato dai fans su Pornhub: “Non è rimasto con le mani in mano”

Effetti collaterali del Coronavirus. Anche i giocatori sono costretti a casa e passano il tempo come possono. Tra dirette Instagram, allenamenti, film. Ma si sa che i social sono un mondo spietato, sempre pronti a non perdonare nulla. Per informazioni, chiedere a Timm Klose, difensore del Norwich City, club di Premier League. Il nazionale svizzero ha voluto condividere i suoi passatempi con i fans. Peccato per un piccolo (o forse grande, non vogliamo saperlo) imprevisto. Timm Klose è andato su Instagram per aggiornare i suoi seguaci pubblicando una foto sulla sua storia mentre è intento a guardare una serie tv su Netflix. O meglio così sembrerebbe. Perché sarebbe stato meglio se il centrale del Norwich avesse dato un’occhiata prima di condividere. Magari tenendo fede al suo cognome avrebbe dovuto chiudere qualche scheda “compromettente”. Se lo avesse fatto, forse si sarebbe accorto che accanto alla finestra di Netflix ce n’era un’altra aperta. E non ci è voluto molto prima che qualcuno zoomasse abbastanza per capire di cosa si trattasse. Pornhub, il celebre sito per adulti, che in periodo di quarantena si è fatto pubblicità offrendo contenuti premium a chi è rinchiuso in casa per evitare il contagio dal Covid-19. Una scelta che ha riscosso successo, stando almeno a quanto visto con Klose. “Beh, sappiamo tutti cosa ha fatto Timm Klose per passare il tempo” o “Klose si sta godendo il lockdown” o ancora “Si tiene occupato visto che non si gioca”, alcuni dei commenti sui social. Diciamo che Klose si è dedicato a qualche passatempo e, sicuramente, non è rimasto con le mani in mano.

