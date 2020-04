Coronavirus, tornano i contagi nel mondo del calcio italiano: nuovo giocatore positivo

Dopo qualche settimana di tregua, tornano i contagi da Coronavirus nel mondo del calcio. E’ il giocatore del Venezia Antonio Junior Vacca ad essere risultato positivo al Covid-19, ne dà notizia lo stesso club veneto. Ecco la nota sul sito ufficiale.

“Venezia FC informa che il calciatore Antonio Junior Vacca è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19. Attualmente Antonio Junior Vacca si trova in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono migliorate poichè ad oggi il giocatore ha superato la fase sintomatica. La società nei prossimi giorni si adopererà per far porre in essere le misure necessarie di verifica sullo stato di salute degli altri tesserati e dipendenti”.