Coronavirus, tre calciatori bloccati all’aeroporto: “dormiamo per terra” [NOMI e DETTAGLI]

Una storia incredibile sul mondo del calcio ai tempi del Coronavirus. Tre calciatori argentini sono rimasti bloccati in aeroporto senza possibilità di raggiungere il proprio Paese: succede in Germania (a Francoforte) ed i calciatori sono Leonardo Gil (Al-Ittihad), Sergio Vittor (Damac) e Cristian Guanca (Al-Shabab), protagonisti nel campionato dell’Arabia Saudita. Il viaggio è iniziato venerdì, ma arrivati in terra tedesca sono stati fermati e non hanno avuto l’ok per raggiungere l’Argentina.

“Abbiamo bussato a tutte le porte. E’ una vergogna, ci sono aerei che partono vuoti per recuperare gli stranieri a Buenos Aires e non capiamo perché il nostro governo, come argentini, non ci lasci tornare” ha detto Gil al quotidiano Bild. Con Guanca invece ci sono anche moglie, due figlie e la madre di 56 anni. “Lei è considerata a rischio, mentre con le bambine cerchiamo di passare il tempo facendole giocare”.

Non sempre si trovano stanze nell’hotel: “Quando c’è posto ci sistemiamo, altrimenti dormiamo per terra”.