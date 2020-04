Consueto aggiornamento della Protezione Civile sui numeri oggi in Italia in relazione all’emergenza Coronavirus. Nella giornata odierna, 2.091 i nuovi contagiati a fronte di 57.272 tamponi. 382 i decessi e 2.317 i guariti. Il totale degli attualmente positivi è di 105.205 persone, di cui 19.723 ricoverate in ospedale (19%), 1.863 ricoverate in terapia intensiva (2%, 93 in meno di ieri) e 83.619 in isolamento domiciliare (79%).