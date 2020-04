Coronavirus, uomo si masturba spiando la vicina dalla finestra: denunciato e insultato dalla moglie

Si affacciava ormai da tempo alla finestra e iniziava a “masturbarsi in direzione dell’appartamento” di una vicina di casa, una giovane infermiera “impegnata, tra l’altro, in prima linea nell’emergenza Coronavirus”. “Dopo un estenuante turno di lavoro, invece di rilassarsi era costretta ad assistere allo ‘spettacolo’ serale del vicino, che dopo essersi masturbato la salutava sorridendo, mandandole anche dei bacini con le mani“. I Carabinieri della stazione Bologna Indipendenza hanno ricostruito così quanto accaduto in pieno centro, in seguito alla denuncia di una donna ormai stufa del comportamento del vicino di casa. I carabinieri si sono presentati a casa dell’uomo che ha ammesso le sue colpe davanti alla moglie che, stando a quanto riferiscono i militari: “dopo avergli dato del ‘cretino‘, l’ha rimproverato dicendogli ‘ti avevo detto di smetterla, ma tu non mi hai ascoltata’“.