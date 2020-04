“Venite a giocare sulle isole”: la proposta per riprendere il campionato sospeso per Coronavirus

Una nuova proposta per terminare la stagione. Ed è davvero curiosa. La Ashotel, associazione alberghiera di Santa Cruz de Tenerife, nelle Isole Canarie, ha mandato una lettera alla Liga e alla Federcalcio spagnola invitando le istituzioni che organizzano il campionato a considerare l’idea di far giocare ciò che resta della Liga e del campionato di Segunda Division proprio nelle loro zone. Non solo a Tenerife, ma coinvolgendo l’intero arcipelago, colpito relativamente poco dal Coronavirus (1.762 contagi e 91 morti). Si sottolinea come le strutture non mancano, visto che le Isole vivono di turismo e sarebbe facile anche controllare i giocatori con costanza. Liga e Federcalcio però non sembrano aver intenzione di accogliere l’invito.