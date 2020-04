Coronavirus, viola quarantena per vedere nuovo stadio: squadra paga multa e gli regala abbonamento [DETTAGLI]

L’amore per la propria squadra lo ha portato ad infrangere la quarantena forzata per il Coronavirus. Protagonista della disavventura a lieto fine un tifoso della squadra greca dell’Aek Atene. Il supporter 60enne ha voluto vedere a tutti i costi i lavori del nuovo stadio della sua squadra, dimenticando, però, il permesso d’uscita obbligatorio d questi tempi anche in Grecia. Il tifoso aveva deciso di fare una passeggiata vicino casa sua a Nea Filadelfia, alla periferia di Atene, per vedere i progressi dei lavori nel nuovo impianto dell’AEK da 32.000 posti che verrà inaugurato il prossimo anno. La polizia lo ha fermato infliggendogli una multa di 150 euro per aver contravvenuto alle norme sulla pandemia da Covid-19. A pagare la multa, però, ci ha pensato la sua squadra del cuore per iniziativa proprio del patron dell’Aek Dimitris Melissanidis, che ha voluto regalare al tifoso anche una tessera di abbonamento per la prossima stagione. “Restiamo a casa, stiamo in buona salute e il nostro nuovo stadio sarà lì e ci aspetterà quando avremo superato questa prova”, ha scritto il club sul suo sito.