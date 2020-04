“Serie A, finire a ottobre è follia! Tre mosse per superare la crisi”: la proposta di Criscitiello

Secondo Michele Criscitiello non è possibile far concludere la stagione di Serie A a ottobre. E’ questa infatti l’ultima ipotesi, come affermato da Gravina ieri. Per il giornalista si rischierebbe di compromettere anche l’annata 2020-2021. Lo ha detto all’interno dell’editoriale per conto di Tuttomercatoweb.

“Piaccia o no al Governo – si legge – o da Roma tirano fuori la bacchetta magica oppure la disoccupazione schizzerà alle stelle. Anche nel calcio. Parliamo tanto di calciatori e allenatori ma nessuno ricorda che dietro alla macchina perfetta ci sono dirigenti da 1.200 euro al mese, magazzinieri, cuochi, segretari e steward. Anche la cassa integrazione non farà miracoli. L’ipotesi di ieri sera è terrificante. Pur di chiudere questa stagione possibile che andremo avanti anche a settembre e ottobre. Follia! Assurdità! Questa stagione, ormai andata a farsi benedire, deve (se si può) finire entro e non oltre il 31 luglio. Poi bisognerà voltare pagina e di questo campionato 2019-2020 non vorremo sentire più parlare. Stiamo ragionando troppo su questo campionato ma poco sul prossimo. Scusate, sui prossimi. Il calcio non lo salviamo con questo campionato che, se tutto dovesse andare liscio, lo finiremmo tardi e senza pubblico. Creiamo una strategia per risolvere i problemi che verranno. Cosa ne sarà del calcio 2020-2021? Silenzio totale”.

E il giornalista si sposta sulle possibili mosse per poter superare la crisi che verrà.