La crisi per il Coronavirus: è fallito il primo club di calcio [NOME e DETTAGLI]

Un club di calcio che può essere considerato molto importante è praticamente fallito. Si tratta del Lokeren, già in difficoltà dal punto di vista economico, non è riuscito a superare l’emergenza Coronavirus. Il club belga doveva festeggiare i 50 anni di storia, ma non è riuscito a sopravvivere per i debiti di 5 milioni di euro e l’incapacità di pagare gli stipendi a calciatori e personale. La dirigenza ha già comunicato che non presenterà ricorso. Negli ultimi anni aveva scalato le gerarchie del calcio conquistando due Coppe del Belgio (2011/2012 e 2013/2014), poi la crisi ha portato praticamente al fallimento. Il comunicato del presidente De Vries. “Il CDA e io come presidente non siamo riusciti ad attirare in tempo gli investitori e non abbiamo rispettato le scadenze che avrebbero dovuto garantire la continuità societaria”.