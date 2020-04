“Cristiano meravigliò il mondo prima di dire addio al Real per sempre (?)”, l’amico di Ronaldo spaventa la Juve

Cristiano Ronaldo chiuderà la sua carriera alla Juventus? Stando all’amico Edu Aguirre, giornalista del ‘Chiringuito’, no. Il portoghese ha un contratto con i bianconeri fino al 2022, ma le parole di Aguirre lasciano aperte altre strade: “Oggi compie 2 anni. Cristiano toccò il cielo e fece la storia, meravigliando il mondo prima di dire addio al suo Madrid per sempre (?). E chiaramente sì. Gli manca molto“. Che il Real mancasse molto a Ronaldo non è un mistero. Quello che è incerto è il futuro di CR7.

